疑訛稱確診獲取新冠口服藥　兩日求診九私家診所　63歲男子涉欺詐被捕

【有線新聞】一名男子涉嫌向多名私家醫生，訛稱確診以取得新冠口服藥，涉嫌欺詐被捕。

警方星期一在將軍澳拘捕該名63歲男子，他涉嫌兩日內分別到9間私家診所求醫獲處方九劑口服藥。政府說早前透過醫健通系統發現可疑的新冠口服藥處方記錄，轉交執法部門調查，提醒以不當手段取得口服藥或觸犯欺詐罪，可判監禁14年；將合法取得的口服藥，無償供應他人，亦是違法行為，最高可判罰款十萬元及監禁兩年。