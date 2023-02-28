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疑訛稱確診獲取新冠口服藥 兩日求診九私家診所 63歲男子涉欺詐被捕
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2023年02月28日
【有線新聞】一名男子涉嫌向多名私家醫生，訛稱確診以取得新冠口服藥，涉嫌欺詐被捕。
警方星期一在將軍澳拘捕該名63歲男子，他涉嫌兩日內分別到9間私家診所求醫獲處方九劑口服藥。政府說早前透過醫健通系統發現可疑的新冠口服藥處方記錄，轉交執法部門調查，提醒以不當手段取得口服藥或觸犯欺詐罪，可判監禁14年；將合法取得的口服藥，無償供應他人，亦是違法行為，最高可判罰款十萬元及監禁兩年。
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