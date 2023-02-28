海關拘25歲女店主　涉網上社交平台售賣冒牌物品　包括香水、化妝品

【有線新聞】海關拘捕一名女子，涉嫌在網上社交平台售賣冒牌物品。

檢獲的大約1,800件冒牌物品，包括香水、化妝品及電器，涉及多個品牌，市值約33萬元。其中冒牌香水包裝盒及樽身，字體印刷粗糙，售價為正牌貨品的兩至三成。海關早前接獲線報，搜查元朗一個工廈單位，發現冒牌物品，拘捕25歲女店主。