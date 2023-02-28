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保險代理夫婦訛稱女方月入10萬　涉詐騙49萬佣金被廉署起訴

  • i-Cable
  • 2023年02月28日
保險代理夫婦訛稱女方月入10萬　涉詐騙49萬佣金被廉署起訴
【有線新聞】廉署起訴一名保險代理及其妻子，懷疑他們欺詐公司批核保單及發放佣金，涉款約49萬元。
案發在2019年2月至2021年3月，被捕夫婦涉嫌向太平人壽訛稱女被告任職護膚品店銷售經理，月入10萬元，意圖詐騙保險公司批核一份保單，並向丈夫發放佣金及業績獎金。廉署調查後發現，女被告只是任職主管，月入少於4.7萬元，兩人獲准保釋，周四答辯。
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