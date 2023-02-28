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高鐵復運｜田北辰引消息　4.1恢復中長途班次　指香港跨境優先獲配額

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  • 2023年02月28日
【有線新聞】立法會議員田北辰說，據他了解，廣深港高鐵香港段4月1日恢復中、長途班次，一旦有班次的香港配額售罄，內地會調配餘額給香港。
新界西北（實政圓桌）田北辰：「4月1日就是由現在一天39對車回復至80、90對車接通全國，廣東省以外較長途的一直去到上海、北京。如果我們14天前一開始賣，某些車票賣光，內地方面本身預留不同名額讓人在不同站上車，有餘位答應會即時調配過來，就是跨境優先。如果香港至長沙的票賣完，它會檢視深圳北至長沙有多少票剩下，空位扣減後撥到香港，我們便可以去長沙。」
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