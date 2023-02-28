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46歲男警涉協助跨境賣淫集團　被控妨礙司法公正　明天提堂

  • i-Cable
  • 2023年02月28日
【有線新聞】一名男警員涉嫌協助跨境賣淫集團，被控一項妨礙司法公正罪，明天提堂。
警方去年11月在尖沙咀瓦解一個跨境賣淫集團，透過社交媒體經營非法賣淫活動，拘捕19人。警方說經調查後拘捕多一名46歲男警員，涉嫌協助及教唆非法入境者逗留。他早在去年12月初已經被捕，事隔兩個多月才公布，他已經被停職，被控一項妨礙司法公正罪，案件明天在九龍城裁判法院提堂。
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