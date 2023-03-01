撤口罩令｜不少市民、食店員工仍戴口罩　長者坦言憂確診　食客：安心一點

【有線新聞】口罩令即日起全面撤銷。早上上班上學，大部分市民仍然選擇戴口罩，有長者說仍然擔心確診，亦有人選擇搭車時才戴。

少了口罩束縛，上班都特別精神爽利。口罩令解除的第一日，在九龍塘港鐵站外，部分人相隔三年，再以「真面目」示人。

潘先生：「輕鬆了。（為何輕鬆了？）戴少一樣東西。但今日都有考慮戴不戴，其實我也帶了後備（口罩），可能待會上車便戴。」

不過更多人選擇繼續戴。

袁女士：「（今日口罩令已取消，你為何繼續戴口罩？）我怕確診。很多人都戴，你看，很多人、一半人都戴，人人都有些害怕，否則為何那麼辛苦仍戴？（但政府都說現時疫情減退）政府有政府說，我有我自己做，中招時很辛苦。」

港鐵車廂中，八、九成乘客都戴口罩。有醫生建議，市民搭公共交通工具，或在多長者、兒童的地方，最好都戴口罩保護自己和他人。

除了上班上學，大部分室內、室外處所都可以除罩。不過在黃大仙一間酒樓，大部分員工、不論傳菜或樓面，就算可以除、都選擇繼續戴，食客都覺得安心一點。

食客嬋姐：「餐廳員工說話、下單時，都會噴口水，不是人人說話沒有口水，員工戴口罩較好，因為人流太多、出出入入太多，一日有很多流程，起碼保護他自己。」

食客李先生：「我認為（餐廳員工）都是戴比較好，因為才剛剛取消口罩令，不知情況如何，而且感染（數字）又沒有公布，這要自己謹慎，所以自己也戴。」

經理說酒樓多人出入，加上喝早茶的大多是長者，暫時仍然強烈建議員工繼續戴好口罩，保持食物和環境衛生。