撤口罩令｜部分學生無戴口罩　有小六生戴口罩至中學面試結束

【有線新聞】全港學校今日起亦毋須再戴口罩。在黃大仙一間小學，部分學生上學時沒有戴口罩，不過大部分都繼續戴。有學生認為不戴口罩上體育課會比較輕鬆，亦有準備升中的學生擔心受感染，因此選擇繼續戴。

小六學生Donald：「因為爸爸說我很快要去中學面試，他不想我這段時間生病，所以我面試後才會不戴口罩。」

小五學生Yannis：「很開心不用戴口罩，不適應當然有，我估計適應多一至兩星期可能好一些。（沒有見過同學脫口罩，你認得他們樣子嗎？）認得，大家都做了五年同學。」

家長梁太：「我跟女兒商量過，讓她自己選澤，都建議她如到人多地方戴口罩，但她都說自己會再決定和衡量，那就交給她。」