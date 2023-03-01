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撤口罩令｜梁子超指幼童流感免疫低　建議無病徵亦應戴口罩

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】呼吸系統專科醫生梁子超說，多了人除口罩，增加流感爆發的風險，尤其幼童要小心。
呼吸系統專科醫生梁子超：「過去三年流感在香港銷聲匿跡，有些六歲以下小朋友、有些未完全接觸過流感，對流感的免疫較低，我們要小心。一個不太好的現象是今年沒有全面推廣六歲以下小朋友的流感注射，雖然學校可以全面不用戴口罩，大家最好給予自己適應期，在人多聚集的場所，盡可能即使自己沒有病徵，都應該戴口罩。」
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