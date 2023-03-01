i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
撤口罩令｜梁子超指幼童流感免疫低 建議無病徵亦應戴口罩
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】呼吸系統專科醫生梁子超說，多了人除口罩，增加流感爆發的風險，尤其幼童要小心。
呼吸系統專科醫生梁子超：「過去三年流感在香港銷聲匿跡，有些六歲以下小朋友、有些未完全接觸過流感，對流感的免疫較低，我們要小心。一個不太好的現象是今年沒有全面推廣六歲以下小朋友的流感注射，雖然學校可以全面不用戴口罩，大家最好給予自己適應期，在人多聚集的場所，盡可能即使自己沒有病徵，都應該戴口罩。」
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
撤口罩令｜部分學生無戴口罩 有小六生戴口罩至中學面試結束
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
觀塘菜檔四男女街頭混戰 女職員涉擸刀劈中年婦 再遭兩男圍毆
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：死者前夫擬潛逃離港 今午東涌碼頭落網
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
河邊散步鱷魚突襲寵物狗 美國八旬婦「無端」變獵物慘死 專家：想生存別要就範
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日