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撤口罩令｜稱對旅遊業復蘇有幫助　黃傑龍：戴口罩令人以為仍有防疫措施

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，撤銷口罩令有助旅遊業界向外國旅客宣傳香港。
優質旅遊服務協會主席黃傑龍：「一日仍然戴口罩，拍攝香港的相片會見到整條街的人戴口罩，會令人以為仍有防疫措施；但今天以後，例如旅發局做宣傳、我們旅遊業界做宣傳，很容易說再沒有防疫措施、全開放，對吸引旅客會有幫助，配合我們快將陸續送機票等『你好，香港！』活動，我想對旅遊業復蘇肯定有幫助。」
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