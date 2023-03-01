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民主黨春茗晚宴擬本月16日北角舉行 料擺20圍邀請街坊、友好出席
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2023年03月01日
【有線新聞】民主黨春茗晚宴，計劃延至本月16日舉行。
民主黨表示，會在北角一間酒樓舉行春茗，預計擺20圍以上，邀請街坊、友好出席，希望隨著香港復常，晚宴能順利舉行。民主黨原定上月中舉行春茗，但酒樓臨時說維修煤氣，晚宴取消；早前曾經兩度被承辦的酒店推卻。
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