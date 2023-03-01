返回
按輸入鍵開始搜尋

民主黨春茗晚宴擬本月16日北角舉行　料擺20圍邀請街坊、友好出席

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】民主黨春茗晚宴，計劃延至本月16日舉行。
民主黨表示，會在北角一間酒樓舉行春茗，預計擺20圍以上，邀請街坊、友好出席，希望隨著香港復常，晚宴能順利舉行。民主黨原定上月中舉行春茗，但酒樓臨時說維修煤氣，晚宴取消；早前曾經兩度被承辦的酒店推卻。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日