長沙灣貨車失事翻側　兩男一女受傷送院

【有線新聞】長沙灣有貨車失事翻側，三人受傷。

涉事的貨車翻側橫臥路中，車身損毀，擋風玻璃碎裂。清晨五時許，貨車沿青沙公路往旺角方向行駛，當轉入連翔道支路時，失控撞向石壆，及撞毀約10米鐵欄後翻側。男司機及一男一女乘客受傷被困，要由消防員救出，送院治理。