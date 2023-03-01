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四男旺角街頭表演被票控　其中一人涉公眾地方行為不檢被捕

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】四名男子在旺角街頭表演，因為無領取奏玩樂器許可證，被警方發傳票檢控。
大批警員在旺角銀行中心外拉起封鎖線，包圍4名17至38歲的街頭表演者，其中一人拒絕離開和叫囂，涉嫌公眾地方行為不檢被捕。警方指他們無向警務處申領奏玩樂器許可證，曾經口頭警告和多次勸喻不果，才發出傳票。翻查警方近年批出的許可證數字，由2018年76張減至去年首10個月1張。
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