四男旺角街頭表演被票控　其中一人涉公眾地方行為不檢被捕

【有線新聞】四名男子在旺角街頭表演，因為無領取奏玩樂器許可證，被警方發傳票檢控。

大批警員在旺角銀行中心外拉起封鎖線，包圍4名17至38歲的街頭表演者，其中一人拒絕離開和叫囂，涉嫌公眾地方行為不檢被捕。警方指他們無向警務處申領奏玩樂器許可證，曾經口頭警告和多次勸喻不果，才發出傳票。翻查警方近年批出的許可證數字，由2018年76張減至去年首10個月1張。