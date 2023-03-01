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港鐵旺角站工人維修扶手電梯夾斷四指

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】旺角有工人維修扶手電梯時，被夾斷四隻手指。
現場是港鐵旺角站B出口。凌晨4時許，一名電梯公司工人為扶手電梯添加潤滑油時，手部被電梯夾住，救援人員到場將他救出。他右手四隻手指夾斷，由救護車送往廣華醫院治理。警方正就意外展開調查。
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