港鐵旺角站工人維修扶手電梯夾斷四指

【有線新聞】旺角有工人維修扶手電梯時，被夾斷四隻手指。

現場是港鐵旺角站B出口。凌晨4時許，一名電梯公司工人為扶手電梯添加潤滑油時，手部被電梯夾住，救援人員到場將他救出。他右手四隻手指夾斷，由救護車送往廣華醫院治理。警方正就意外展開調查。