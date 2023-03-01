撤口罩令｜孔繁毅：時機正確　指政府可取消「緊急事態」

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅說，撤銷口罩令的時機正確，又認為政府毋須再將新型肺炎視為「公共衞生緊急事態」。

孔繁毅：「（香港現在仍然維持新冠病毒的公共衞生緊急事態，你認為是否應該維持這個狀態？）其實都可以取消，以及某些地方要做快測的安排亦可以取消，因為疫情已經過去了。現在政府選擇一次過撤銷口罩令，這個都是一個可行的方法，因為大部分市民可能在公共交通工具或人多的地方，都會選擇繼續戴口罩，這個（做法）能夠紓緩到我們預計會有一些上呼吸道感染的反彈，約一個月後，整體上呼吸道感染的情況會再下降。」