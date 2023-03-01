竹篙灣隔離設施關閉　卓孝業感謝各人貢獻　民安隊難忘安排隔離人士送別至親

【有線新聞】竹篙灣隔離設施即日起關閉，近3年來共27萬人次入住，保安局副局長卓孝業感謝政府各部門及隔離人士一齊完成抗疫任務。

作為最後一個隔離設施，竹篙灣抗疫近三年，終於關上大閘，卓孝業：「希望它不再用來做抗疫用途，可以做其他用途。」

竹篙灣2020年中啟用，做過檢疫中心，再轉為隔離設施，疫情高峰時佔用率逾90%，但卻因為管理混亂、人手不足引起關注，卓孝業：「當時竹篙灣有個花名叫『糟糕灣』，今日網民幫我們起了個小名叫『竹大』，即是竹篙灣大學，入來是深造的。今日我真的非常開心，做到竹篙灣關門了，再一一多謝這麼多位有名、無名的英雄，在這裏為香港這個家，保障這個家的安全作出貢獻。」

竹篙灣共有27萬人次入住過，一直由民安隊營運，有隊員指印象最深刻的一次經歷，是安排入住者到醫院探患病的女兒，民安隊隊員：「去到（女兒）剛好急救中，她透過窗口，我們打電話問她，她說透過窗口望到女兒，這次大步檻過，第二次再叫她去醫院，但去到女兒就走了、救不了，因為當時（母親）仍未完成檢疫，她很不開心，但她給我們的感受是，很感謝我們幫助她見到女兒最後一面。」

竹篙灣隔離設施之後將轉為備用狀態，有需要才至重開，至於長遠有甚麼用途，財政司副司長會研究。