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初選案｜李予信打泰拳意外腦震盪入院 法官押後審訊
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】民主派初選案續審，其中一名被告李予信腦震盪入院，法官決定押後審訊。
李予信的代表大律師說，李予信星期日打泰拳時出意外，懷疑腦震盪要入院治理。法官質疑被告審訊期間仍然參與危險運動是不理想，要求控辯雙方向醫院了解他的情況。
另外，何桂藍的代表大律師說控方星期二再提交新證據，涉及800頁文件，證供涉及三人，包括前民建聯區議員助理陳鑫，他與早前呈堂的新界西協調會議影片有關，另外還有無綫新聞助理製作經理葉炳棠及一名警員。控方計劃為其中一人申請匿名令，法官回應說申請屬於審訊一部分，由於有被告缺席，決定暫不處理。
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