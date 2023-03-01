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蔡天鳳碎屍案｜警再入龍尾向村民問卷調查　打鼓嶺堆填區續搜殘肢

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，警方再入村調查。
十多名探員去到龍尾村逐家逐戶拍門，再入內跟住戶做問卷，了解案發當日有沒有聽到噪音或目睹陌生人出入。案發村屋附近仍然擺放鮮花及祭品。
碎屍案上周五揭發，28歲蔡天鳳遭殺害及肢解。警方連續第二日去到打鼓嶺堆填區搜索未尋回的殘肢，包括雙手及軀幹，多架挖掘機在場協助，身穿保護衣的警員繼續在垃圾堆中搜尋，預計行動要兩、三日；而日前找到的骨頭有待化驗。
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