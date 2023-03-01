歐洲議會禁止職員使用TikTok

【有線新聞】再有歐盟機構封殺短片分享應用程式TikTok，歐洲議會禁止員工在公務手機等安裝TikTok，稱是基於數碼安全。TikTok稱禁令是被誤導，並無事實根據。

短片分享應用程式TikTok，近年在歐美國家非常受歡迎，但私隱和安全問題一直備受關注。

歐洲議會發言人說基於數碼安全的考慮，本月20日起禁止議會約8000員工，在公務使用的手機和平板電腦等流動設備上安裝TikTok，同時強烈建議，議員或他們助理的私人手機，亦要刪除TikTok，是繼歐盟委員會和歐洲理事會後，第三個歐盟機構發出相關禁令。

TikTok由中國公司字節跳動創辦營運，發言人說TikTok用戶的資料，例如曾瀏覽的網站等數據，有機會被中國政府取得，而程式或會被用作宣揚對中方有利的信息等。