莫斯科周邊及邊境多地疑成烏克蘭無人機目標

【有線新聞】俄羅斯指責烏克蘭出動無人機，企圖攻擊俄方民用設施，更發現有無人機飛至距離首都莫斯科只有100公里周邊地區。

烏克蘭過往一直拒絕承認，用無人機攻擊俄羅斯境內目標。俄羅斯南部城市克拉斯諾達爾，一間煉油廠懷疑受襲爆炸，冒出大量濃煙。地方官員指責烏克蘭出動無人機企圖施襲，但聲稱沒擊中目標。當局又指一架無人機在首都莫斯科附近城鎮科洛姆納墜毀，估計原本是以民用設施為目標。網上流傳機身殘骸相片，懷疑是烏克蘭製的「UJ-22」無人機。

在科洛姆納設有廠房的俄羅斯天然氣公司，指運作未有影響。科洛姆納距離莫斯科克里姆林宮僅100公里，相信是俄烏戰事爆發以來，飛至最接近莫斯科的無人機。

俄羅斯邊境多個地區，包括南部的別爾哥羅德，近日亦接連報稱發現烏克蘭無人機，大部分被擊落或自行墜毀，官方指沒有造成傷亡。