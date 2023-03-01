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美國眾議院美中戰略競爭特別委員會召開聽證會

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
美國眾議院美中戰略競爭特別委員會召開聽證會

【有線新聞】美國眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會，舉行首場聽證會。

聽證會聚焦中共對美國的威脅，委員會主席、共和黨的加拉格爾在開場表明，戰略競爭其實是生存鬥爭，將決定21世紀人民生活面貌，並影響到最基本的自由。
有民主黨人就指，民主共和兩黨過去三十年都低估中共，以為貿易和投資必然令印太地區，包括中國更加民主和安全，但正正相反，會上有人抗議但被趕走。
在北京，中方要求美國有關機構及人員，停止基於虛假訊息散播中國威脅論和詆毀中共，為謀取政治私利綁架中美關係。
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