撤口罩令｜的士司機繼續戴：未有安全感　車行倡帶後備口罩免與乘客爭拗

【有線新聞】口罩令即日起全面撤銷。大部分市民仍然選擇戴口罩，有長者說仍然擔心確診，亦有人選擇搭車時才戴。

少了口罩束縛，出門都特別精神爽利。口罩令解除的第一日，在九龍塘港鐵站外，部分人相隔三年，再以「真面目」示人。

潘先生：「輕鬆了。（為何輕鬆了？）戴少一樣東西。但今日都有考慮戴不戴，其實我也帶了後備（口罩），可能待會上車便戴。」

不過更多人選擇繼續戴。袁女士：「（今日口罩令已取消，你為何繼續戴口罩？）我怕確診。很多人都戴，你看，很多人、一半人都戴，人人都有些害怕，否則為何那麼辛苦仍戴？（但政府都說現時疫情減退）政府有政府說，我有我自己做，中招時很辛苦。」

港鐵車廂中，八、九成乘客都戴口罩，有醫生建議，市民搭公共交通工具，或在多長者、兒童的地方，最好都戴口罩保護自己和他人。

大部分室內、室外處所，以及交通工具都可以除罩，不過不少的士司機都選擇繼續戴着開工。

的士司機黃先生：「一是保護自己，二是保護乘客，我怕自己有事傳給人，怕別人傳給人。沒有人在時我也會除口罩，呼吸一下新鮮空氣。」

的士司機葉女士：「我覺得仍未有安全感，所以都是再戴一段時間。（如見到乘客上車時沒有戴口罩，你會害怕嗎？）現在沒有硬性規定他們要戴，我也沒有理由要他們戴，我自己戴就可以，是保護作用。」

有的士車行指已經向旗下司機發指引，即使他們不想戴口罩開工，都要有後備口罩。萬一乘客要求都可以戴上，可減少爭拗。