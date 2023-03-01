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李家超明率團訪澳門 將與賀一誠會面
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】行政長官李家超明日率團訪問澳門。
李家超將會跟澳門行政長官賀一誠會面，隨團到澳門還包括有政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄等。他們會即日回港，今次是全面通關後，李家超首次到訪澳門。
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