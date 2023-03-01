海關總關員認詐騙16萬房屋津貼　官指有悔意判240小時服務令

【有線新聞】一名海關總關員涉詐騙政府房屋津貼逾16萬元，判240小時社會服務令。

46歲被告與其母親擁有元朗一個物業，2017年成功以此申請房屋津貼，每月獲發放3,900元，津貼為期最長120個月，條件是申請人須居於有關物業。但廉署調查發現，該單位於2016年至2021年間，出租予不同租客。被告又曾指示母親，要求租客更改單位的水電註冊用戶，以應付政府的調查。裁判官考慮到被告認罪及有悔意，並向政府歸還全款，判他社會服務令。