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海關總關員認詐騙16萬房屋津貼　官指有悔意判240小時服務令

  • i-Cable
  • 2023年03月01日
【有線新聞】一名海關總關員涉詐騙政府房屋津貼逾16萬元，判240小時社會服務令。
46歲被告與其母親擁有元朗一個物業，2017年成功以此申請房屋津貼，每月獲發放3,900元，津貼為期最長120個月，條件是申請人須居於有關物業。但廉署調查發現，該單位於2016年至2021年間，出租予不同租客。被告又曾指示母親，要求租客更改單位的水電註冊用戶，以應付政府的調查。裁判官考慮到被告認罪及有悔意，並向政府歸還全款，判他社會服務令。
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