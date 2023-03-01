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李家超晤港區政協　就融入國家發展大局、加強創科發展議題交換意見

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  • 2023年03月01日
【有線新聞】全國政協會議周六開幕，行政長官李家超與港區全國政協委員會面。
多名政協到政府總部出席座談會，包括影星甄子丹、行政會議成員陳清霞等。李家超指與委員就積極融入國家發展大局、加強本地創科發展等議題交換意見，形容委員對內地和香港事務認識深厚，發揮溝通橋樑作用，感謝他們提出具建設性的建議。
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