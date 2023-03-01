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清遠男染H5N6禽流感 衞生防護中心籲港人勿訪內地濕街市、農場
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2023年03月01日
【有線新聞】一名內地男子感染甲型禽流感H5N6。
衞生防護中心近日接獲內地通報，廣東清遠一名49歲男子，去年12月接觸活家禽後出現病徵及後入院治療，情況嚴重。而自2014年，內地共通報83宗H5N6個案，提醒市民到內地避免到濕貨街市或農場，回港如有病徵要求醫。
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