港區人大、政協赴中聯辦培訓班　收看發改委、財政部北京會場講解

【有線新聞】全國兩會即將開幕，港區全國人大和政協委員到中聯辦出席培訓班。

出席者包括吳秋北、王冬勝、陳振彬、邱達昌、李慧琼、陳帆。據了解，培訓班歷時超過兩小時，主要直播北京會場，由發改委及財政部等講解過去五年和未來工作重點，政協委員和人大代表未來兩日會先後啟程前往北京開會。