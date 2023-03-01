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西貢拖頭貨車撞私家車 兩司機受傷送院
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】西貢有拖頭貨車與私家車相撞，兩名司機受傷送院。
運載工程車的拖頭貨車剷上行人路後撞向山邊，停在西貢公路及康健路交界，車頭撞毀。私家車車身損毀，有路牌及鐵欄被撞斷。下午近六時，兩架車在西貢消防局對開相撞，警方正調查意外原因，現場一度封閉，往西貢車龍一度擠塞至約3公里外的匡湖居。
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