習近平晤白俄羅斯總統盧卡申科　倡加強合作

【有線新聞】國家主席習近平接見訪華的白俄羅斯總統盧卡申科，習近平稱中方在烏克蘭危機立場一貫明確，勸和促談，願努力增進政治互信。盧卡申科則稱完全支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。

國家主席習近平在人民大會堂迎接訪華的白俄羅斯總統盧卡申科，軍樂團奏起兩國國歌，兩人一同檢閱儀仗隊，之後舉行雙邊會談。談及烏克蘭問題時，習近平指中方立場一貫明確就是勸和促談，不點名批評某些國家，把世界經濟政治化、工具化，呼籲他們做有利停火止戰的事情。盧卡申科稱完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張。

習近平強調中白友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，面對充滿不穩定、不確定的國際形勢，願同白俄推動兩國關係健康穩定發展。他高度讚賞白俄在涉台、涉疆、涉港、人權等問題上堅定支持中方正當立場稱兩國要支持維護核心利益，反對外部勢力干涉內政，並擴大經貿合作、建設中白工業園，以共建一帶一路為主線，推進中歐班列等互聯互通建設。

盧卡申科稱堅定支持中方提出的全球安全倡議和全球發展倡議，願就國際地區問題加強協作，維護地區安全穩定，並加強科技、工業等合作，包括設立合資企業，透過中方技術協助推動白俄企業現代化，能夠借鑑中資企業經驗，向第三方國家推廣產品和服務。

兩人會後簽署聯合聲明，發展兩國全天候全面戰略夥伴關係，並見證簽署經貿、科技、旅遊等雙邊合作文件。