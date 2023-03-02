播錯國歌｜國際冰球總會賽致歉稱無心之失　貝鈞奇指領隊難時刻監督

【有線新聞】港隊出戰世界冰球錦標賽播錯國歌事件，國際冰球總會說賽後已向港隊致歉，相信事件並非故意。港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇說已要求香港冰球總會調查和交報告，建議政府再與互聯網供應商交涉。

周二在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，香港擊敗伊朗後，大會錯誤地在播放國歌環節播放一首反修例歌曲，有球員舉起T字手勢示意，賽會即場致歉，隨後播出正確國歌《義勇軍進行曲》。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇說，相信冰球隊領隊有按指引提交正確的國歌，估計是賽會有人仍用互聯網搜尋，導致事件發生。

貝鈞奇︰「有時負責播放的工作人員往往都漫不經心，又在互聯網找，一按下去又出錯，我相信這是一錯再錯的原因。我覺得政府有責任繼續跟互聯網供應商交涉，中國香港的國歌音樂版本應該放在最前。」

港協暨奧委會去年11月發出指引，包括要求領隊在播放國歌前要與賽會核實。貝鈞奇認為指引充足，但往往在執行時遇到困難，也容易與賽會職員有爭執。

貝鈞奇︰「譬如足球隊足球場地很大、播音室在樓上，程序上領隊不能常常在播音室內監督，對方也會覺得有沒有弄錯，你看著我們想幹甚麼，程序上都會出現爭執。」

國際冰球總會則說，賽後已再向港隊致歉並獲接納，亦已向相關職員了解，相信他們並非故意，形容即使有最好的準備，都有可能會出現意外，承諾會盡力防止類似情況再發生。