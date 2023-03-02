酒店業界指客量回復疫前七成　惟人手欠兩成　倡政府辦培訓課程吸引新人入行

【有線新聞】政府啟動大型宣傳吸引旅客回流，酒店業界說客量已回復到疫情前七成，而疫情三年令人手流失，房務及餐飲尤其缺人，整體尚欠兩成人手。

一天要整理約17間酒店房間，是阿Moon每天的工作。房務員Moon：「比較趕急些，因為下一個客人不會晚上才入住，基本上這個行業的人經常腰痛。很趕急，整理一間（房間）後接着第二間（房間），我也很想有人幫忙。正常（整理）13間房間，現時開關後多了客人，所以我們整理（房間數量）會多些，一個人整理兩間房，如果人手充足可以一人整理一間房，可以快些（交房）給客人。」

疫情關係，現時每間房間清潔後，需要霧化消毒。一般而言，清潔酒店企缸最花費時間，需要十分鐘左右，每面牆都需要噴上清潔劑，再用花灑清洗乾淨，而現場培訓是最實際。

雖然辛苦，但有新人看準時機入行。房務員學徒阿芳：「未來香港是以服務性行業為主導，所以我認為這個工種應有前景，另外人手需求大。」

酒店已舉辦培訓課程、招募人手。酒店首席營運總裁陳宗彝：「如果我們安排一個實際酒店，五星級酒店，有現場的導師、環境，因為每間房間情況也不一樣，更貼近現實。」

酒店業界說，旅客量已恢復到疫情前七成，人手仍缺兩成，長遠未必能應付。酒店及餐飲從業員協會理事魏智強：「我們唯有要求長期員工加班，暫時幫我們解決這個問題，但長遠而言需要培訓多些年輕人入行才能應付。」

他說酒店房務部和餐飲部較缺人，建議政府舉辦多些培訓課程，吸引新人入行。