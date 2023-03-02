屯門醫院病人扶抱吊機路軌部件脫落　無人受傷

【有線新聞】屯門醫院康復病房有病人扶抱吊機路軌部件脫落，無人受傷。

涉事吊機在屯門醫院內科及老人科康復病房，當時有病人使用吊機，吊機路軌突然有外殼部件掉落，長17厘米、闊9.5厘米。院方說被吊運的病人事發時通過該段路軌，無人受傷。

醫管局說十分關注事件，院方會檢查院內同類裝置，要求保養承辦商調查成因。