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屯門醫院病人扶抱吊機路軌部件脫落 無人受傷
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】屯門醫院康復病房有病人扶抱吊機路軌部件脫落，無人受傷。
涉事吊機在屯門醫院內科及老人科康復病房，當時有病人使用吊機，吊機路軌突然有外殼部件掉落，長17厘米、闊9.5厘米。院方說被吊運的病人事發時通過該段路軌，無人受傷。
醫管局說十分關注事件，院方會檢查院內同類裝置，要求保養承辦商調查成因。
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