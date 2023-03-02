男子九龍城遭的士撞倒昏迷送院　74歲司機涉危駕被捕

【有線新聞】九龍城一名男子橫過馬路時被的士撞倒，昏迷送院。

的士車頭擋風玻璃破裂。昨晚10時許，一輛的士沿土瓜灣道往紅磡方向行駛，駛至木廠街交界時，撞倒一名過馬路男子，他頭部受傷，昏迷送院救治。

警員封閉一段路面調查，74歲的士司機涉嫌危險駕駛被捕。