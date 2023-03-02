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海關旺角檢300萬支懷疑私煙值約1,100萬元 3人被捕
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2023年03月02日
【有線新聞】海關在旺角破獲一個懷疑私煙儲存中心，檢獲約300萬支懷疑私煙，市值約1,100萬元，拘捕3人。
被捕2男1女年齡介乎44歲至53歲，黑布蒙頭，鎖上手銬，由海關人員押上車。
海關昨晚9時許在雅蘭里恒利中心對開，發現2男1女從一架私家車上搬多箱懷疑私煙進入店舖，搜查後共檢獲約300萬支私煙，應課稅值約750萬元，相信該批私煙是提供予油尖旺區。
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