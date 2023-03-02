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31歲北區醫院男職員疑擅覽他人醫療紀錄　涉不誠實使用電腦被捕

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】警方拘捕一名醫院職員，涉嫌不誠實使用電腦，擅自取覽他人醫療紀錄。
被捕的31歲男職員，早前懷疑在北區醫院未經授權取覽他人醫療紀錄。警方調查後發現他涉嫌在2020年至2022年間擅自取覽他人醫療紀錄，被捕男子獲准保釋候查，月底要向警方報到。
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