31歲北區醫院男職員疑擅覽他人醫療紀錄　涉不誠實使用電腦被捕

【有線新聞】警方拘捕一名醫院職員，涉嫌不誠實使用電腦，擅自取覽他人醫療紀錄。

被捕的31歲男職員，早前懷疑在北區醫院未經授權取覽他人醫療紀錄。警方調查後發現他涉嫌在2020年至2022年間擅自取覽他人醫療紀錄，被捕男子獲准保釋候查，月底要向警方報到。