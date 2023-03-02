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何珮珊指通關後水貨活動活躍　與內地制定打擊方案

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  • 2023年03月02日
【有線新聞】海關關長何珮珊說，全面通關之後水貨活動變得活躍，會密切留意對口岸秩序的影響及繼續收集情報。
海關關長何珮珊：「之前曾與內地海關開會特別商討水貨問題，雙方都重視情況，制定了行動方案，針對團夥式的水貨活動作重點打擊。內地海關也就我們提供的資料堵截了一些水貨客，將來就團夥式水貨活動已開始共用一些情報及計劃行動。」
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