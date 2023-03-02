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撤口罩令｜環團籲市民勿棄口罩 可作後備或捐贈老人中心
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】口罩令撤銷，有環保團體呼籲市民不要棄置口罩。
綠惜地球總幹事劉祉鋒：「口罩不是食物，已封好、未拆開的，即使很久都可以使用，就算有過剩，預計用不了那麼多，我都鼓勵留一些作後備。如果真是很多很多，不如捐贈予有需要人士，例如長者、老人中心，他們也可能有需要。」
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