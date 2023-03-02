兩會周末開幕　將重新任命主要領導職位　有政協料對港政策不變

【有線新聞】兩會周末開幕，多名港區政協出發乘飛機到北京出席會議。

上京的包括長和系主席李澤鉅、影星甄子丹，以及多名立法會議員，包括何君堯、蘇長荣、自由黨邵家輝、李鎮強，他們都表示會就香港事務提案，範圍包括推動經濟融入國家發展大局及國家安全等。

今年兩會繼續採取閉環式管理，亦會重新任命主要領導職位，有政協相信對港政策不變。全國政協委員吳傑莊：「我想人事安排到適當時候國家會公布，我們都希望國家政策一如既往支持香港一國兩制發展，哪位領導人掌管香港領導小組，相信對香港總體政策不變。」