澳門拱北關口今年內安裝虹膜識別系統

【有線新聞】澳門今年內在拱北關口安裝虹膜識別系統，供居民過關。

澳門保安司司長辦公室表示，今年內開始逐步推進人面識別技術通關，首階段先在連接澳門和拱北的關閘口岸部分自助通道裝設虹膜識別系統，讓澳門居民不用「打指模」過關；亦正研究在橫琴口岸用同一技術展開「非接觸式通關」建設工作，由於涉及內地法律和政策，需要與內地部門商討。