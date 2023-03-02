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有議員促建黃大仙急症醫院　醫管局：啟德醫院後年落成可照顧需要

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】有立法會議員要求政府在黃大仙興建急症醫院，醫管局說啟德醫院2025年落成，到時可以照顧區內的急症需要。
民建聯李慧琼、醫療衞生界林哲玄等議員說黃大仙區人口超過40萬，但無急症醫院，內科、骨科等專科門診新症要輪候至少兩年，情況不能夠接受。醫管局說理解居民訴求，但設立急症室必須具備相關配套；伊利沙伯醫院的急症服務將來會搬到2025年落成的啟德醫院，面積增加約三倍，服務黃大仙居民。
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