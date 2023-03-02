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哈里王子夫婦據報被要求遷出浮若閣摩爾宮

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  • 2023年03月02日
哈里王子夫婦據報被要求遷出浮若閣摩爾宮
【有線新聞】英國哈里王子和太太梅根據報被要求遷出溫莎堡的浮若閣摩爾宮，讓安德魯王子入住，白金漢宮未有回應。
浮若閣摩爾宮是已故英女王伊利沙伯二世贈送予哈里王子夫婦，他們在2018至2019年度花費240萬英鎊公帑翻新一度引起風波，兩人最終承擔裝修費用。《太陽報》報道，英王查理斯三世在今年一月，哈里王子的自傳出版後，要求兩人遷出浮若閣摩爾宮，哈里王子和梅根的發言人證實已經收到遷出要求。哈里夫婦在2020年卸下王室職務後，與兩名子女在加州居住。
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