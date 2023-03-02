修例風波｜學生涉金鐘衝突認暴動罪判入教導所　官稱年輕易受人影響

【有線新聞】2019年9月29日金鐘衝突，52人被控參與暴動，其中一名認罪學生判入教導所。

被告案發時16歲，案情指當日大批示威者在政總外聚集，有人堵路、投擲汽油彈及硬物等。暫委法官張志偉判刑指，當日暴動規模不小，癱瘓港島核心交通，示威者組成防線抵擋警方，形成攻防戰，有一定策劃和組織。被告案發時站在前線組成傘陣，起了一定帶領作用，在暴動中屬協助及鼓勵角色，考慮到他案發時年紀尚輕，易受氣氛或他人影響，失去判斷而犯案，接納報告建議判他入教導所。