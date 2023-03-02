土拓署指交椅洲改建三人工島　留Y型水道保護石珊瑚群　料首批居民2033年入伙

【有線新聞】「明日大嶼」計劃，交椅洲填海項目由原先兩個人工島改為三個，預留Y型水道以保護發現的石珊瑚群，政府計劃先興建北面的人工島接駁交通基建，最早一批居民可望2033年入伙。

1,000公頃的交椅洲填海，造價5,800億元，預計興建19至21萬個單位，可讓最多55萬人居住。設計由原訂建兩個人工島改為三個，中間預留200米闊的Y型水道，土木工程拓展署解釋是因為在周邊的島嶼發現石珊瑚群組。

土木工程拓展署署長方學誠：「我們都做了全面深入電腦模型，就水流那方面，現在初步看現在建議這200米水道，是可以足夠提供到，令周圍水流維持現有狀態，對周圍附近環境影響將它減到最低。」

今次填海會沿用三跑、石鼓洲及東涌東填海使用的深層水泥拌合法。方學誠說，交椅洲的海泥深度同樣是20米，過去幾次填海已掌握到新技術，初步計劃三個人工島會先興建位於北面、容納公營房屋的一個，預計首批居民最快2033年入伙，而整個交椅洲人工島的設施就預計20年才全部落成。

方學誠：「策略性運輸基建，特別是車路在C島有一個落腳點，現在的目標第一批人口入住在2033年，同一時間連接路、由港島往大嶼山的連接路，都會同期在2033年完成，方便市民出行。」

展覽是公眾參與一部份，想看模型就要到東涌社區聯絡中心，政府在開始了兩個月的參與期，已與超過20個團體會面，亦收到約250份意見，參與期在三月底結束。