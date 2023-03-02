金正恩：今年務必實現農作物產量目標

【有線新聞】北韓勞動黨中央委員會會議閉幕，領袖金正恩強調，今年務必實現農作物產量目標。

朝中社報道，勞動黨周三結束一連4日會議。金正恩會上指農村問題是必須解決的戰略問題，要求農場提升產量，並提出加強灌溉工程建設，普及新型、高效能農具等增產方案，又表示急需找出及消除對農業產生負面影響的內在因素。他讚揚會議制定明確政策，為促進國家全面復興創造轉機。