返回
按輸入鍵開始搜尋

金正恩：今年務必實現農作物產量目標

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
金正恩：今年務必實現農作物產量目標

【有線新聞】北韓勞動黨中央委員會會議閉幕，領袖金正恩強調，今年務必實現農作物產量目標。

朝中社報道，勞動黨周三結束一連4日會議。金正恩會上指農村問題是必須解決的戰略問題，要求農場提升產量，並提出加強灌溉工程建設，普及新型、高效能農具等增產方案，又表示急需找出及消除對農業產生負面影響的內在因素。他讚揚會議制定明確政策，為促進國家全面復興創造轉機。
南韓當局早前指北韓糧荒加劇，韓聯社分析認為會議旨在安撫民心。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日