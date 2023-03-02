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總理米佐塔基斯指火車相撞是人為錯誤

  • i-Cable
  • 2023年03月02日

【有線新聞】希臘歷來最嚴重的火車相撞意外，增至43人死亡，仍然有幾十人受傷留醫，全國哀悼三日。總理米佐塔基斯指，事故是人為錯誤引發的悲劇，會由獨立專家徹查事故。

希臘列車相撞事故，出軌的車卡殘骸還未移走，部分停在路軌。
大批救援人員在場搜索是否有人仍然被困，期間再找到遇難者遺體，由救援車輛送走。當局出動無人機在現場監察，較大型的殘骸則由起重機吊走。火車的車軸，以及其他零件散落四周。
這宗當地歷來最嚴重的火車事故，當局仍在調查載客列車和貨運列車相撞的原因。總理米佐塔基斯和交通部長卡拉曼利到場視察，卡拉曼利指希臘的鐵路系統，不符合廿一世紀的標準，他宣布辭職，以示對意外的不幸死者負責。
米佐塔基斯形容，事故是人為錯誤引致難以言喻的悲劇。他又到醫院探望傷者和慰問家屬，承諾盡力救治傷者，並會成立由獨立專家組成的調查委員會，徹查事故原因，並會向相關人士追究責任，避免同類意外再發生，警方已拘捕現場附近的拉里薩市一名56歲負責指揮信號的站長。
事發在當地星期二深夜，一架搭載約350人、原定由雅典前往塞薩洛尼基的列車，駛至雅典以北約380公里的坦佩附近，剛駛出隧道時與一列貨運列車迎頭相撞，造成嚴重傷亡。
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