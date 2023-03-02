以色列反司法改革示威升級　內塔尼亞胡嚴斥無政府主義者

【有線新聞】以色列反對司法改革示威升級，示威者發起「全國破壞日」，釀成警民衝突，數十人被捕，總理內塔尼亞胡妻子亦一度被人圍堵。他強烈譴責示威者，意圖令國家陷入無政府狀態。

以色列持續逾兩個月的反司法改革示威愈演愈烈，多地民眾周三發起「全國破壞日」。其中在特拉維夫，數以千計示威者湧上街頭，堵塞市內主要道路及連接耶路撒冷的高速公路。警方派出大批騎警到場，又使用震撼彈和水炮車驅散。清場期間，雙方發生衝突，多人需送院治理。

入夜後，示威者前往總理內塔尼亞胡位於耶路撒冷的住所附近，部分人衝擊圍欄，與保安部隊對峙。

數百人深夜則趁內塔尼亞胡妻子薩拉在特拉維夫的一間髮型屋之際，包圍髮型屋，批評她在國家危急關頭之際，只顧理髮，幾十名警員奉命出動為總理夫人解困。內塔尼亞胡其後稱妻子已安全回家，他強調必須停止無政府狀態，避免人命傷亡。

內塔尼亞胡這日又發表全國講話，指不能放任示威，將國家拖入無政府狀態。他更將示威與日前西岸胡瓦拉鎮，造成兩人死亡的巴人槍擊案相提並論。