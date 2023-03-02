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武文賞當選越南國家主席
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2023年03月02日
【有線新聞】越南國會選出越共中央書記處常務書記武文賞出任國家主席。
武文賞於國會通過表決，當選國家主席後宣誓就職，表明繼續堅決打擊腐敗。52歲的武文賞是兩屆越共中央政治局委員，也是歷來最年輕的中央書記處書記，被視為中央總書記阮富仲的親信。
武文賞接替一度被認為是總書記潛在接班人的阮春福，出任國家主席。阮春福早前被揭發擔任總理期間多名下屬貪腐違規，1月辭職退休。
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