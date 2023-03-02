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撤口罩令｜全新口罩拆棉線鐵線重生變膠凳　回收公司倡政府帶頭回收

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】口罩令鬆綁，很多人家中可能有大量存貨，有回收公司與塑膠設計師合作，提供口罩回收點，回收全新的口罩再製成膠凳。
口罩戴了接近3年，很多人家中都有存貨，口罩令取消，你有多少口罩在手？
吳先生：「大概兩三盒左右，過了期才丟掉，現在暫時先存放在這裏。」
梅先生：「都多、我想有兩袋左右，我想丟掉但又不捨得。」
李先生：「都有幾盒，可能放在一邊或者給清潔姨姨。」
有回收公司靈機一觸，和設計師合作將一個個口罩改造成其他物品。
The loops創辦人Jorch：「 口罩裏面其實主要是PP，所以是一些類似不織布的東西，其實只要拆除棉線和鐵線便可以回收，PP通常稱為5號塑膠，即是飯盒都是同一款的塑膠，所以它可以用來做一些堅固的傢俬。」
他說，做一張膠椅一般要1至2日，過程不算複雜。
The loops創辦人Jorch：「一張椅子大概用3公斤的塑膠，大約是1,000個口罩做一張椅子，確保它沒有鐵線、棉線，點在熱溶膠版機上，壓成膠板再裁剪成需要的形狀，再打磨、轉洞，再加在鐵條上便可以變成一張椅子。」
市民如果想拿口罩來回收，最好在家預先將棉繩和鐵線拆走，丟掉棉繩後就可以將不織布和鐵線拿來新蒲崗，公司不會回收未拆好的口罩。
他建議，政府可以帶頭回收未用過的口罩，先分配給有需要的團體，有剩再轉發給環保機構製造其他有用的東西。
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