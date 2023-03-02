李家超率團訪澳門晤賀一誠　商合作推廣大灣區「一程多站」旅遊

【有線新聞】行政長官李家超率團訪問澳門。

「特首，太高興了，歡迎歡迎，很開心。」李家超與澳門行政長官賀一誠會面，討論推展港澳合作及粵港澳大灣區發展，又考察澳門的旅遊及會展設施。

李家超說港澳已全面通關，是適當時機深化兩地旅遊合作，推廣大灣區「一程多站」旅遊；今次訪問團經港珠澳大橋往澳門，由中環出發不用一小時，希望大橋可發揮最大經濟及運輸效益，促進三地經貿及人文交流。