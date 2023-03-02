童樂居虐兒案｜45歲職員罪成囚4個半月　官不信助男童伸展說法斥無悔意

【有線新聞】童樂居一名職員虐待一名2歲男童罪成，判監4個半月。

45歲被告周翠英，被控2021年12月14日在童樂居故意襲擊男童，閉路電視見到被告捉住男童雙腳，逐一壓向他的面部，被告早前否認控罪，在九龍城裁判法院裁定罪成。

裁判官梁雅忻判刑說，不認同她辯稱這個行為是協助男童伸展、放鬆肌肉，紓緩情緒入睡，批評被告堅持想法沒有悔意及歉意。基於案情嚴重，必須嚴厲阻嚇，判監禁4個半月。