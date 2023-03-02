返回
按輸入鍵開始搜尋

童樂居虐兒案｜45歲職員罪成囚4個半月　官不信助男童伸展說法斥無悔意

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】童樂居一名職員虐待一名2歲男童罪成，判監4個半月。
45歲被告周翠英，被控2021年12月14日在童樂居故意襲擊男童，閉路電視見到被告捉住男童雙腳，逐一壓向他的面部，被告早前否認控罪，在九龍城裁判法院裁定罪成。
裁判官梁雅忻判刑說，不認同她辯稱這個行為是協助男童伸展、放鬆肌肉，紓緩情緒入睡，批評被告堅持想法沒有悔意及歉意。基於案情嚴重，必須嚴厲阻嚇，判監禁4個半月。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日