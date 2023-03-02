初選案｜代表律師稱不知李予信昨已出院　官批若知情可構成藐視

【有線新聞】民主派初選案續審，因為腦震盪留醫的李予信出院返回法庭出席聆訊。

李予信的代表大律師關文渭說，李予信星期三早上已出院，通知律師將會到庭，但他不知道，因此繼續為李予信申請缺席聆訊。法官李運騰批評關文渭，說如果知情，是屬於藐視法庭，這件事浪費了過百萬元公帑，但暫時不會撤銷李予信的保釋；關文渭致歉說已經提醒李予信，審訊期間要避免甚麼活動。

控方之後在庭上讀出其中13名不認罪被告的承認事實，包括曾經以候選人身分參加初選，向民主動力繳交一萬元選舉按金，而民主動力曾經向蘋果日報繳付30萬元製作初選論壇，亦提到15名抗爭派候選人曾經發表的參選立場聲明等。